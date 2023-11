© Foto: Christophe Gateau - dpa



Elon Musks Autobauer steht bereit, bis zu zwei Milliarden US-Dollar in eine neue Fabrik in Indien zu investieren. Offenbar steht dem Großprojekt nur noch eine Einigung beim Thema Einfuhrzölle im Weg.Wie die Economic Times am Freitag meldet, fordert Tesla, dass die indische Regierung die Zölle auf importierte Fahrzeuge des Elektroautoherstellers für die ersten zwei Betriebsjahre auf 15 Prozent reduziert. Aktuell belaufen sich die Zölle auf 100 Prozent für Autos über 40.000 US-Dollar und 70 Prozent für alle anderen. Weder Tesla noch die indische Regierung wollten die Berichte zunächst kommentieren. Der US-Konzern ist den Berichten zufolge bereit, zunächst bis zu 500 Millionen US-Dollar zu …