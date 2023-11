Nvidia hat am Dienstagabend seine Q3-Zahlen präsentiert und die Prognosen der Analysten wieder einmal übertroffen. Dennoch konnte sich die Aktie nicht über der psychologisch wichtigen Marke von 500 Dollar festsetzen. Es droht nach drei positiven Wochen in Folge die erste negative, auch aufgrund der jüngsten News.Im Oktober 2023 wurden die US-Exportbeschränkungen verschärft, was auch den Verkauf von Hochleistungshalbleitern, darunter die A800- und H800-Chipsätze von Nvidia für den chinesischen Markt, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...