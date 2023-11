Der Leitindex Dow Jones Industrial legt am Freitag in frühen Handel um 0,17 Prozent auf 35 331,68 Punkte zu.New York - Die US-Börsen sind wenig verändert in den verkürzten Handel am «Black Friday» gestartet. Der Leitindex Dow Jones Industrial legte am Freitag um 0,17 Prozent auf 35 331,68 Punkte zu. Der technologielastige Nasdaq 100 verlor 0,20 Prozent auf 15 969,28 Zähler. Der marktbreite S&P 500 stieg um 0,06 Prozent auf 4554,09 Einheiten. Die Anleger bleiben zuversichtlich, dass die Leitzinsen ihren...

