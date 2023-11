Nvidia hat mit Schwierigkeiten bei der Einführung seines neuesten KI-Chips für den chinesischen Markt zu kämpfen, die nun eine zeitliche Verzögerung nach sich ziehen. Die Anpassung an strenge US-Exportregelungen rückt die Dynamik im globalen Halbleitergeschäft in den Fokus. Der aufkommende Druck belastet am Freitag die Nvidia-Aktie.Nvidia hat die Einführung seines neuen KI-Chips H20 aufgrund von Integrationsproblemen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...