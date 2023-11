(shareribs.com) Frankfurt / New York 24.11.2023 - Die Technologiewerte zeigen sich am Freitag überwiegend leichter. Der TecDAX gibt nach, belastet von Nagarro und Nemetschek. An der Wall Street verlieren die Aktien von Apple und Amazon.com. Der DAX steigt um 0,2 Prozent auf 16.032 Punkte, gestützt von Covestro, Continental und BASF. Auf der Verliererseite stehen SAP Bayer und Siemens Energy. Der MDAX ...

