Baden-Baden - Andrea Berg steht mit "Weihnacht" an der Spitze der offiziellen deutschen Album-Charts. Das teilte die GfK am Freitag mit.



Es ist das 13. Nummer-eins-Album der Schlagersängerin. Kein weiblicher Act hatte mehr - auch nicht Madonna, die auf zwölf Nummer-eins-Platten kommt. Die weiteren Medaillen holen Rammstein-Frontmann Till Lindemann ("Zunge", zwei) und Vorwochensieger Kontra K ("Die Hoffnung klaut mir niemand", drei). Während der Punkband Feine Sahne Fischfilet ("Alles glänzt", vier) ein Re-Entry gelingt, ist die Hip-Hop-Combo BHZ ("2013", sieben) neu dabei.



In den Single-Charts machen sich insgesamt 15 Weihnachtstitel breit, von denen "Last Christmas" (Wham, zehn) schon die Top 10 erreicht. Daneben schaffen es unter anderem Mariah Careys "All I Want For Christmas Is You" (zwölf), Shakin' Stevens' "Merry Christmas Everyone" (21) und Sias "Snowman" (31) in die Top 100. Rund einen Monat, nachdem "Prada" erstmals das Feld angeführt hatte, kehren Cassö, Raye und D-Block Europe auf Platz eins der Singlecharts zurück. Die offiziellen deutschen Charts werden von GfK Entertainment im Auftrag des Bundesverbandes Musikindustrie ermittelt. Sie decken 90 Prozent aller Musikverkäufe ab.

