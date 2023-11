Teilen: Die Einzelhandelsumsätze in Kanada sind im September unerwartet gestiegen - USD/CAD wird nach den Daten im negativen Bereich bei 1,3650 gehandelt - Die Einzelhandelsumsätze in Kanada stiegen auf Monatsbasis um 0,6% auf 66,46 Mrd. C$, wie Statistics Canada am Freitag mitteilte. Diese Zahlen folgten auf den Rückgang von 0,1% im August und ...

