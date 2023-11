Teilen: Der Vizepräsident der Europäischen Zentralbank (EZB), Luis de Guindos, sagte am Freitag, dass die Risiken für die europäischen Wirtschaftsaussichten nach unten tendieren. De Guindos fügte hinzu, dass die Inflation in den nächsten Monaten wieder ansteigen könnte, merkte aber an, dass der aktuelle Zinssatz die Inflation lange genug zähmen könnte. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...