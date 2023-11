EQS-News: INSTANT GROUP AG / Schlagwort(e): Prognose/Sonstiges

INSTANT GROUP AG: Konkretisierung der Prognose für Jahresergebnis 2023



24.11.2023 / 20:48 CET/CEST

INSTANT GROUP AG: Konkretisierung der Prognose für Jahresergebnis 2023

Die auf zeitsparende Börseneinführungen und wachstumsorientiere Beteiligungen spezialisierte INSTANT GROUP AG (Börsen Düsseldorf (Primärmarkt), Frankfurt, München, Berlin, Stuttgart / ISIN DE0005418404) wird nach aktuellem Stand im Geschäftsjahr 2023, angesichts erheblich gestiegener Marktunsicherheiten und daraus resultierender weltweit stark rückläufiger Listing-Aktivitäten in den Segmenten Börsengänge (IPOs), Handelsaufnahmen und SPAC/-Manteltransaktionen, wie bereits zum Halbjahr ein negatives Jahresergebnis erzielen.



Der bisherige Geschäftsverlauf des Jahres 2023 war insbesondere geprägt von geo- und wirtschaftspolitischen Krisen, Kriegen, einem gestiegenen Zinsumfeld, Turbulenzen im Bankensektor, hoher Inflation und stark rückläufigen Konjunkturdaten. In der Gesamtheit führte das zu einer erheblichen Abkühlung der Weltwirtschaftsleistung sowie einem deutlichen Anstieg der Marktvolatilität. In Anbetracht dieser Entwicklungen verschoben Unternehmen weltweit ihre Listing-Aktivitäten. Allein in Europa ging die Zahl der IPOs im ersten Halbjahr um etwa 30% zurück. Die Zahl der weltweiten SPAC-Emissionen sank sogar um über 60%, während das SPAC-Emissionsvolumen um über 50% rückläufig war.



Die Unternehmen, die 2023 dennoch den Gang auf das Börsenparkett wagten, sahen sich deutlich schrumpfenden Emissionsvolumina ausgesetzt und konnten, bedingt durch die pessimistische Marktstimmung, von der Entwicklung der Aktienkurse wenig überzeugen.



Mit Blick auf das fragile Marktgefüge lassen Unternehmen nach wie vor Vorsicht walten, warten robustere Rahmenbedingungen und ein besseres Investorensentiment ab.



Die Auswirkungen dessen wirkten sich in Summe auch auf den Geschäftsverlauf der INSTANT GROUP AG in 2023 aus. Das veröffentlichte Halbjahresergebnis belief sich auf -143 TEUR. Der Vorstand geht zum jetzigen Zeitpunkt davon aus, dass sich auch im laufenden zweiten Halbjahr unter Berücksichtigung der laufenden Aufwendungen ein ähnliches Ergebnis ergibt, so dass zum Jahresende ein Jahresfehlbetrag in Höhe von etwa -300 TEUR zu erwarten sein wird.



Auch für das kommende Geschäftsjahr rechnet der Vorstand mit einem weiterhin herausfordernden Marktgefüge, sieht aber im Falle einer Beruhigung der Märkte, in Abhängigkeit von Kriegsentwicklungen sowie bestehender Zins-, Inflations- und Rezessionssorgen in Kombination mit einem stark angestiegenen Zinsumfeld, auch Wachstumspotenziale infolge von Marktkonsolidierungen. Zugleich wächst die Pipeline von Unternehmen, die angesichts des Marktumfeldes ihre Börsenpläne aufgeschoben haben und sich für den Zeitpunkt einer wieder verbessernden Marktliquidität "Listing-Ready" halten.



Über die Instant Group:

Die INSTANT GROUP AG ist seit über 20 Jahren am Kapitalmarkt tätig, hält wachstumsorientierte Beteiligungen und organisiert für aufstrebende Unternehmen über ihre Listingsparte direkte, zeitsparende Börseneinführungen.



Innerhalb der Listingsparte organisiert die INSTANT IPO SE als Kapitalmarktpartner vielfältige Varianten von Börseneinführungen, u.a. Direktlistings, Börsenmantel- sowie SPAC-Transaktionen. Außerdem betreut die INSTANT IPO Emittenten bei der Erfüllung ihrer Folgepflichten und begleitet diese ebenso bei der Umsetzung ihrer Wachstumsstrategie (z.B. Kapitalmaßnahmen, Segmentwechsel). Neben etablierten Unternehmen zählen auch Start-ups sowie Unternehmer mit innovativen sowie disruptiven Geschäftsmodellen zum Mandantenkreis der INSTANT-Unternehmensgruppe. Das Leistungsspektrum reicht vom traditionellen Börsengang (IPO) über Direktlistings (DPO) oder zeitsparende Börsenmanteltransaktionen (Reverse IPO, Reverse Takeover, RTO, SPAC). Eine Übersicht zum gesamten Dienstleistungsspektrum der INSTANT-Unternehmensgruppe ist unter www.instant.group abrufbar.



Kontakt:

INSTANT GROUP AG

Poststr. 2-4

60329 Frankfurt am Main



Tel.: 069/ 34866945



E-Mail: info@instant.group

Internet: www.instant.group



ISIN: DE0005418404

WKN: 541840



Börsen: Düsseldorf (Primärmarkt), Freiverkehr Frankfurt, Berlin, München, Stuttgart





