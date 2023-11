Autodesk Aktien ISIN: US0527691069 haben im Wochenverlauf 6,40 Prozent verloren. Damit war das Softwareunternehmen aus San Francisco der größte Verlierer im Nasdaq 100. Zum Handelsende am Freitag notierte die Aktie bei 202,84 USD, das Wochenhoch hat man am Mittwoch mit einem Kurs von 221,68 USD an der Nasdaq gesehen. In einer über mehr als 10 Jahre anhaltenden Rallye hat sich der Aktienkurs mehr als verzwanzigfacht. Nach einer starken Korrektur befindet ...

Den vollständigen Artikel lesen ...