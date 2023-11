Schoeller-Bleckmann Oilfield Aktien haben im Wochenverlauf 8,70 Prozent verloren. Damit war der Zulieferer für die Öl- und Gasindustrie aus Ternitz, Österreich der größte Verlierer im ATX. Zum Handelsende am Freitag notierte die Aktie bei 42,00 Euro, das Wochenhoch hat man am Montag bei 46,45 Euro an der Wiener Börse gesehen. Das Handelsvolumen hat in den letzten Tagen stark angezogen, kommt es zu einer Gegenreaktion, könnte man einen Trade mit einem ...

