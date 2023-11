TeamViewer Aktien ISIN: DE000A2YN900 haben im Wochenverlauf 9,83 Prozent verloren. Damit war das Softwareunternehmen aus Göppingen der größte Verlierer im MDAX. Zum Handelsende am Freitag notierte die Aktie bei 13,395 Euro, das Wochenhoch hat man am Montag mit einem Kurs von 14,965 Euro auf Xetra gesehen. TeamViewer ist an der Unterstützung im Bereich um 13,50 Euro angekommen und wenn die wie bereits zuvor im Juni und Juli wieder hält, könnte man ...

Den vollständigen Artikel lesen ...