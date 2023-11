Bayer Aktien ISIN: DE000BAY0017 waren in der vergangenen Handelswoche mit über 21 Prozent minus der größte Verlierer im DAX. Zum Handelsende am Freitag notierte der Chemie- und Pharmakonzern aus Leverkusen bei 32,645 Euro, das Wochenhoch hat man am Montag zur Handelseröffnung mit einem Kurs von 37,94 Euro auf Xetra gesehen. Im Tageschart sieht es im Bereich um 32,00 Euro nach dem Versuch einer Bodenbildung aus. Im Wochenchart liegt seit dem Hoch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...