Auf dem chinesischen Markt hat Volkswagen noch einiges an Nachholbedarf. Zwar verdienen die Wolfsburger im Reich der Mitte mir Verbrenner-Fahrzeugen noch gutes Geld. Dieses Segment befindet sich aber klar im Abschwung und bei Elektro-Autos sieht man gegen BYD und andere heimische Hersteller (zu) wenig Land. Genau das soll sich in den kommenden Jahren aber ändern.Anzeige:Eigens dafür kündigte Volkswagen (DE0007664039) nun die Entwicklung einer neuen Fahrzeugplattform in China an, wie das "Handelsblatt" zu berichten weiß. China-Chef Ralf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...