Düsseldorf - In der Samstagabendpartie des 14. Zweitliga-Spieltags hat Fortuna Düsseldorf in einem turbulenten Spiel mit 5:3 gegen Schalke gewonnen. Düsseldorf legte mit einem Dreierpack von Vermeij (13.), Klaus (19.), und Vermeij (26. Minute) vor, und dabei blieb es dann eine ganze Weile.



In der Schlussphase zeigte Schalke dann, dass mit Königsblau doch noch zu rechnen ist. Kaminski traf in der 57. Minute, und nachdem Tzolis acht Minuten später für Düsseldorf erhöhte (65. Minute), kam noch ein Doppelschlag durch Kalas (74.) und Lasme (75. Minute) - und es war nochmal richtig spannend. Der Treffer von Düsseldorfs Niemiec in der 94. Minute machte den Deckel drauf. Die Fortuna rückt damit auf Platz drei, Schalke bleibt auf Rang 16.

