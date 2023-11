Lufthansa Aktien ISIN: DE0008232125 haben im Wochenverlauf 2,08 Prozent an Wert verloren. Damit konnte Deutschlands größte Airline nur einen Platz im hinteren Drittel des MDAX ergattern. Zum Handelsende am Freitag notierte die Aktie bei 7,833 Euro, das Wochenhoch hat man am Montag bei 8,08 Euro auf Xetra gesehen. Aus charttechnischer Sicht liegt im kurzfristigen Bereich ein schöner Aufwärtstrend vor. Jetzt muss nur noch die Marke von 8,00 Euro geknackt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...