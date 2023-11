Puma ISIN: DE0006969603 konnte im Wochenverlauf 6,54 Prozent zulegen. Damit war der Sportartikel-Hersteller aus Herzogenaurach der Top-Performer im MDAX. Zum Handelsende am Freitag notierte die Aktie bei 56,36 Euro, das Wochenhoch hat man am Donnerstag bei 57,24 Euro auf Xetra gesehen. Mit dem Anstieg über die 200-Tage-Linie hat die Puma-Aktie am Mittwoch ein starkes Kaufsignal geliefert, in einem freundlichen Börsenumfeld ist ein Anstieg bis auf ...

