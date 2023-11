Statement von Donna Morris, Chief People Officer, Walmart

Walmart, Inc. und die Walmart Foundation suchen weiterhin nach Möglichkeiten, die Menschen zu unterstützen, die von der verheerenden Gewalt, die sich im Laufe des letzten Monats in Israel und im Gazastreifen infolge der Terroranschläge durch Hamas entwickelt hat, betroffen sind. Angesichts der Unterbrechung der Kämpfe verpflichtet sich die Walmart Foundation, 1 Million US-Dollar zur Unterstützung von Direct Relief bereitzustellen, eine gemeinnützige Organisation, die, sofern es die Bedingungen zulassen, medizinische Notfallhilfe für die Zivilbevölkerung im Gazastreifen leisten wird.

Die Spende folgt einer früheren Investition der Walmart Foundation in Höhe von 1 Million US-Dollar in die Notdienstarbeit von Magen David Adom in Israel.

Unsere Gedanken sind weiterhin bei unseren Mitarbeitern, Kunden und Mitgliedern, die persönlich betroffen sind, sowie bei allen, die unter dieser Situation leiden. Gemeinsam sollten wir uns darauf konzentrieren, Mitgefühl und Freundlichkeit füreinander zu zeigen. Bei Walmart und Sam's Club setzen wir uns dafür ein, dass sich jeder zugehörig fühlt.

