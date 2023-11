DJ PTA-News: Small- & MicroCap Investment: Gibt es genug Lithium für die Verkehrswende? CleanTech Lithium, Tesla und Rock Tech Lithium im Fokus

Frankfurt (pta/26.11.2023/13:00) - 15 Millionen Elektroautos sollen bis 2030 auf den deutschen Straßen fahren. Ein ambitioniertes Ziel, dem vor allem eine große Hürde im Weg steht: Lithium. Das Metall wird für die Lithium-Ionen-Batterien gebraucht, welche die Elektroautos antreiben. Es stellt allerdings einen kritischen Rohstoff dar - und die Nachfrage wird in den nächsten Jahren nach Meinung fast aller Experten erheblich steigen. Gibt es überhaupt genug Lithium, um den Übergang in die vollkommene E-Mobilität zu ermöglichen?

Einen seltenen Rohstoff stellt Lithium nicht dar. Das silberweiße Metall, welches bei Kontaktaufnahme mit der menschlichen Haut für Verätzungen und Verbrennungen sorgt, kommt häufig auf der Erde vor, allerdings fast immer in kleinen Mengen. Auch deswegen gehen Experten des wissenschaftlichen Beratungsgremiums "Advanced Propulsion Centre" (APC) der britischen Regierung und Automobilindustrie davon aus, dass die prognostizierten 40 Millionen Elektroautos weltweit bis 2030 nicht erreicht werden können. "Es ist einfach nicht genug Lithium da, obgleich es geologisch gesehen keine knappe Ressource ist", warnt Michael Schmidt, der Berechnungen für die Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR) durchgeführt hat. Jedes Lithiumvorkommen, welches erschlossen und abgebaut werden kann, ist mit diesem Hintergrund noch bedeutender.

CleanTech Lithium (ISIN: JE00BPCP3Z37) will grünes Lithium für die E-Mobilität liefern

Die größten Lithiumreserven befinden sich in den südamerikanischen Anden. Dort liegt in Chile, Argentinien und Bolivien das sogenannte Lithiumdreieck. In diesem entwickelt CleanTech Lithium zwei Lithiumprojekte mit zusätzlichen Explorationsstandorten. Das britische Unternehmen war das erste, das der chilenischen Regierung eine Minderheitsbeteiligung an den beiden fortgeschrittenen Projekten Laguna Verde und Francisco Basin im Rahmen ihres Betriebsvertrags (CEOLs) anbot. Die staatliche Bergbaugesellschaft Enami wurde zu Verhandlungen für eine Minderheitsbeteiligung an den beiden Projekten eingeladen.

Die Ressourceneinschätzung beim Flaggschiffprojekt Laguna Verde liegt bei 1,8 Millionen Tonnen Lithiumkarbonat-Äquivalent (LCE). Beim Projekt Francisco Basin konnte die JORC-Ressource zuletzt auf 0,92 Millionen Tonnen LCE hochgestuft werden. Weitere Explorationen stehen im Q4 2023 an, um die Mineralressource weiter zu steigern. Im Jahr 2026 soll dann die Produktion von grünem Lithium mit dem modernen Verfahren der direkten Lithiumextraktion (DLE) beginnen. Dieses ist wassersparender, effektiver und umweltfreundlicher als andere Verfahren.

Tesla (ISIN: US88160R1014) sorgt für eigene Lithium-Raffination

Tesla will schon bald nicht mehr von Lithiumlieferanten abhängig sein. Der US-Konzern legte im Mai den Grundstein für eine eigene Lithiumraffinerie. CEO Elon Musk gab bekannt, dass diese bis 2025 genug Lithium in Batteriequalität produzieren, um eine Million Elektroautos herstellen zu können. Die Lithium-Raffinerie würde damit die größte in Nordamerika darstellen.

An der Börse geht es für Tesla seit Anfang des Jahres wieder bergauf. Die Aktie ist nach meiner der Analysten der Deutschen Bank aber noch immer unterbewertet. Sie gaben eine Kaufempfehlung ab. Das Kursziel: 285 US-Dollar.

Rock Tech Lithium (ISIN: CA77273P2017) - deutsch-kanadisches Lithium in Aussicht

Lithium "made in Germany". Dieses Ziel verfolgt Rock Tech Lithium. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Kanada baut im deutschen Guben (Brandenburg) derzeit den ersten Hightech-Lithiumkonverter Europas. Drei weitere sollen auf dem Kontinent folgen. Das Lithium gewinnt die Firma im kanadischen Ontario. Am Georgia Lake befindet sich ein Spodumenprojekt, welches zu 100% Rock Tech Lithium gehört.

Das Unternehmen will schon bald Lithium in Batteriequalität produzieren. Und zwar mit einer geringstmöglichen Auswirkung auf die Umwelt. Einige Analysten bescheinigen diesem Vorhaben ein großes Potenzial. MarketScreener berichtet von einem durchschnittlichen Kursziel von vier Kanadischen Dollar.

Lithium-ETF: Global X Lithium & Battery Tech (ISIN: IE00BLCHJN13)

Top-Holdings: Albemarle (ISIN: US0126531013), Rivian Automotive (ISIN: US76954A1034), Tesla, Panasonic (ISIN: JP3866800000), BYD (ISIN: CNE100000296) und TDK (ISIN: JP3538800008)

Es gibt genug Lithium, aber.

Die Frage, ob es genug Lithium auf der Welt für die E-Mobilität gibt, kann wohl mit einem "ja" beantwortet werden. Allerdings müssen mehr Vorkommen erschlossen und es muss mehr Lithium produziert werden. Unternehmen mit Lithiumprojekten rücken in den Mittelpunkt.

CleanTech Lithium ISIN: JE00BPCP3Z37 https://ctlithium.com/de/ Land: Jersey & UK

