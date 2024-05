Trotz der jüngsten großen Proteste von Umweltaktivisten hat Tesla grünes Licht für die Erweiterung seines Berliner Werkes erhalten. Der lokale Rat von Grünheide stimmte mit 11 zu 6 für die Erweiterung der einzigen europäischen Fabrik des Unternehmens. Diese Entscheidung erfolgte drei Monate nachdem Anwohner gegen die Erweiterung gestimmt hatten, woraufhin Tesla einen reduzierten Plan vorlegte. Die Mehrheit der Ratsmitglieder in Grünheide befürwortete den Expansionsplan, der in etwa halb so groß ist wie Teslas ursprünglicher Vorschlag, rund 250 Hektar Wald zu roden. Die Firma hofft, mit der Erweiterung die Produktion auf etwa 1 Million Autos pro Jahr verdoppeln zu können. Die Genehmigung wurde von Tesla und lokalen Politikern begrüßt, doch die Allianz "Turn [...]

