Bundespräsident Alain Berset ist mit vielen starken Eindrücken von seinem überraschenden Staatsbesuch in Kiew zurückgekehrt.Kiew / Bern - Bundespräsident Alain Berset ist am Samstag mit vielen starken Eindrücken von seinem überraschenden Staatsbesuch in Kiew zurückgekehrt. Der Innenminister, der sich auf internationalem Parkett wohlfühlt, konnte das tun, was ihm besonders liegt: den direkten, manchmal improvisierten Kontakt mit Menschen pflegen. Herr Bundespräsident, welche Eindrücke bleiben Ihnen nach Ihrem Besuch in...

Den vollständigen Artikel lesen ...