Aumann ISIN: DE000A2DAM03 konnte im Wochenverlauf 9,54 Prozent zulegen. Damit gehörte die Aktie des Spezialmaschinen- und Anlagenbauers aus Beelen zu den fünf besten Werten im Prime All Share Index . Zum Handelsende am Freitag notierte die Aktie bei 17,00 Euro, das Wochenhoch hat man im Tagesverlauf bei 17,04 Euro auf Xetra gesehen. Seit dem Tiefpunkt am 27. Oktober mit einem Kurs von 12,02 Euro liegt ein steiler Aufwärtstrend vor und aus charttechnischer ...

