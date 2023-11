Boeing ISIN: US0970231058 konnte im Wochenverlauf 5,75 Prozent zulegen. Damit war der Hersteller von Luft- und Raumfahrttechnik aus Arlington USA der Top-Performer im Dow Jones. Zum Handelsende am Freitag notierte die Aktie bei 220,00 USD, das Wochenhoch hat man im Tagesverlauf bei 221,59 USD an der NYSE gesehen. Seit dem Tiefpunkt am 25. Oktober mit einem Kurs von 176,25 USD liegt ein steiler Aufwärtstrend vor und aus charttechnischer Sicht hat ...

Den vollständigen Artikel lesen ...