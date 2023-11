Der Euro ist am Montag gegenüber dem US-Dollar weiter gestiegen. Im Vergleich zum Freitag hielten sich die Kursgewinne am Morgen aber in Grenzen.Frankfurt - Der Euro ist am Montag gegenüber dem US-Dollar weiter gestiegen. Im Vergleich zum Freitag hielten sich die Kursgewinne am Morgen aber in Grenzen. Am Morgen wird die Gemeinschaftswährung zu 1,0952 US-Dollar gehandelt und damit in etwa auf dem Niveau vom Freitagabend. Das Dollar/Franken-Paar bewegt sich weiter in Richtung 88-Rappen-Grenze. Aktuell steht es bei 0,8815...

Den vollständigen Artikel lesen ...