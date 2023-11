Der Güterverkehr in der Schweiz ist 2022 weniger stark gewachsen als die Wirtschaftsleistung. Damit setzte sich gemäss dem Bundesamt für Statistik ein langjähriger Trend fort.Bern - Der Güterverkehr in der Schweiz ist 2022 weniger stark gewachsen als die Wirtschaftsleistung. Damit setzte sich gemäss dem Bundesamt für Statistik (BFS) ein langjähriger Trend fort. Insgesamt hätten die Transportleistungen im Güterverkehr 2022 im Vergleich zum Vorjahr nur geringfügig um 0,2 Prozent zugenommen, teilte das Bundesamt am Montag mit. Das Bruttoinlandprodukt wuchs dagegen real um...

