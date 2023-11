Der österreichische Immobilienunternehmer René Benko und seine schlingernde Signa-Holding stehen bei Julius Bär mit 606 Millionen Franken in der Kreide.Zürich - Der österreichische Immobilienunternehmer René Benko und seine schlingernde Signa&x2d;Holding stehen bei Julius Bär mit 606 Millionen Franken in der Kreide. Die Privatbank schliesst weitere Abschreiber auf diese Kredite nicht aus. Es handle sich um die grösste Einzelposition innerhalb des Private&x2d;Debt&x2d;Kreditbuchs von insgesamt 1,5 Milliarden Franken, teilte Julius Bär am Montag mit…

