Der EuroStoxx50 als Leitindex der Eurozone sank zuletzt um 0,12 Prozent auf 4366,67 Punkte.Paris / London - Nach zuletzt starkem Lauf sind Europas wichtigste Aktienmärkte mit moderaten Verlusten in die Börsenwoche gestartet. Der EuroStoxx50 als Leitindex der Eurozone sank zuletzt um 0,12 Prozent auf 4366,67 Punkte. Allerdings war er zuvor auch vier Wochen in Folge gestiegen. Der französische Cac 40 verlor am Montag 0,06 Prozent auf 7288,57 Zähler. Der britische FTSE 100 gab um 0,20…

