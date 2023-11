Die Investitionsförderung für Photovoltaik-Anlagen in Österreich war in diesem Jahr so hoch wie noch nie. Doch nur gut ein Drittel der Förderung für die Marktprämie wurde abgerufen. Unterm Strich brachte das Jahr 2023 für die Photovoltaik in Österreich viel Licht und wenig Schatten, bilanzierte der Bundesverband Photovoltaic Austria über den Erfolg der PV-Förderung. Der Zulauf für die Investitionsförderung sei enorm gewesen und auch die Budgets so hoch wie nie zuvor. Allein die Förderstelle OeMAG ...

