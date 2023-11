Aktuell wird die Gemeinschaftswährung zu 1,0947 US-Dollar gehandelt. Damit bewegt sich der Euro in der Nähe seines höchsten Stands seit gut drei Monaten.Frankfurt - Der Euro hält sich am Montag stabil gegenüber dem US&x2d;Dollar. Aktuell wird die Gemeinschaftswährung zu 1,0947 US&x2d;Dollar gehandelt. Damit bewegt sich der Euro in der Nähe seines höchsten Stands seit gut drei Monaten. Gleichzeitig neigt der Franken leicht zur Stärke. So bewegt sich etwa das Dollar/Franken&x2d;Paar bei einem Stand von 0,8803 in einer engen Spanne um die 88&x2d;Rappen&x2d;Marke.

