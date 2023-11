Teilen: In einem Interview mit Chroniclelive am Montag sagte der Gouverneur der Bank of England (BoE), Andrew Bailey, dass es "harte Arbeit sein wird, die Inflation auf 2% zu senken". "Der jüngste Rückgang der Inflation ist zu einem großen Teil darauf zurückzuführen, dass der Anstieg der Energiekosten rückgängig gemacht wurde", so Bailey weiter. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...