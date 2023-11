American West bestätigt regionales Potenzial mit bis zu 38,2% Cu und 30,8% Zn!

Anzeige / Werbung Das Potenzial der Storm-Liegenschaft von American West und Aston Bay steigt immer weiter. Der australische Kupferexplorer American West Metals (ASX: AW1; FRA: R84; OTCQB: AWMLF) hat auf dem noch wenig erforschten Explorationsziel Tempest, 40 km südlich der Bohrungen auf den fortgeschrittenen Kupferzielen bei Storm auf Somerset Island, Nunavut, Kanada, aussichtsreiche Verwitterungsspuren in der charakteristischen Form eines Eisenhuts (Gossan) auf einer Länge von mehr als 4 km kartiert. Erste geochemische Proben von Oberflächengossan-Gestein lieferten Werte von 38,2 % Cu und 30,8 % Zn! Eine elektromagnetische Bodenuntersuchung (EM) bei Tempest hat eine Reihe von EM- Anomalien definiert, die mit den hochgradigen Kupfer- und Zink-Gossanen übereinstimmen und Bohrziele mit hoher Priorität für das Feldprogramm 2024 darstellen. Magnetische Daten deuten darauf hin, dass Tempest möglicherweise auf einer großen strukturellen Diskordanz liegt - ein geologisches Umfeld, das sehr vielversprechend für Basismetalle ist. Die Ergebnisse bei Tempest unterstreichen das große regionale Potenzial im Projektgebiet. Dave O'Neill, Geschäftsführer von American West Metals, kommentierte: "Die Exploration des wenig erkundeten Tempest-Gebietes war eine Priorität des regionalen Explorationsprogramms 2023 aufgrund der historischen Beprobung von Kupfergossen, die Gehalte von mehr als 32 % Cu ergaben. Das Programm hat die voraussichtliche Streichlänge der Gossans und EM-Anomalien erfolgreich auf über 4 km erweitert und außergewöhnliche Kupfer- und Zinkgehalte mit Gehalten von bis zu 38 % Cu und 30 % Zn ergeben."

Abbildung 1: Geophysikalische Karte des Projektgebiets mit den bekannten Kupfer- und Basismetallvorkommen. Die heißeren Farben bedeuten höhere magnetische Intensität, die durch Airborne GeoTEM gemessen wurde. Das Tempest-Prospekt liegt etwa 40 km südlich von Storm Copper. Die Gossan-Proben auf Tempest unterscheiden sich in ihrer Zusammensetzung von jenen, die typischerweise bei Storm gefunden werden, und weisen höhere Gehalte an anderen Metallen, einschließlich Zink, Blei und Gold, auf. Die Gossanproben von Storm enthalten im Allgemeinen nur Kupfer +/- Silber und nur Spuren von Zink und Blei. Dies könnte darauf hindeuten, dass die Gossans bei Tempest aus einem anderen Mineralisierungsstil oder einer Kombination von Mineralisierungsstilen stammen. Die Metallassoziation der Tempest-Gossane und die geologische Umgebung deuten darauf hin, dass das Gebiet das Potenzial für eine einzigartige Mischung aus Storm- und Seal-artigen Mineralisierungen (d.h. eine enge Kopplung der aussichtsreichen stratigrafischen Zink- und Kupferhorizonte) sowie vulkanogenen Massivsulfid- (VMS) und SEDEX-artigen Basismetalllagerstätten aufweist. Die Entdeckung einer VMS-Basismetallmineralisierung in den Gesteinen des Proterozoikums bei Tempest wäre die erste ihrer Art im Projektgebiet.

Abbildung 2: Luftaufnahme des nördlichen Gossans auf dem Tempest-Prospekt. In diesem Abschnitt des aussichtsreichen Trends treten Gossans zutage, die über 600 m verfolgt werden können (braun- rostfarben).

Abbildung 3: Foto des südlichen Bereichs der Tempest-Kupfer- und -Zink-Gossane mit Blick nach Norden. Die braun-rot-rostfarbenen Gänge weisen auf eine potenzielle Basismetallmineralisierung unterhalb der Oberfläche hin und können über 4 km entlang des Streichens verfolgt werden. Der CEO von Aston Bay, Tom Ullrich, ist rechts auf dem Foto zu sehen.

Abbildung 4: Übersichtskarte des Tempest-Projekts mit den kartierten Gossans und geochemischen Probenahmestellen, überlagert von einem TDEM-Bild und Luftaufnahmen. Fazit: In den kommenden Wochen sind weitere Neuigkeiten vom Stormprojekt zu erwarten. Die Tests zur Aufbereitung für die Direktverschiffung (DSO) von Erz aus den Zonen 2750N und 4100N ist im vollen Gang. Parallel laufen die Arbeiten zur Ressourcenschätzung der Storm Kupfer-Mineralisierung. Außerdem arbeitet das Team von American West bereits an der Planung für das kommende Feldprogramm Anfang 2024. Angesichts des überwältigenden Erfolgs der Ressourcenbohrungen im Jahr 2023 mit einer Trefferquote von 100% und der herausragenden Entdeckungen auf Tempest ist zu erwarten, dass die Aktivitäten 2024 deutlich umfangreicher sein werden als in diesem Jahr. Immer deutlicher wird, dass das Stromprojekt unter den weltweiten Basismetallprojekten eine Sonderstellung verdient.

