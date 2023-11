Bald ist es endlich so weit: Am 30. November will der US-Autobauer Tesla mit der Auslieferung des Cybertrucks beginnen. Entgegen der hohen Erwartungen und trotz etwa einer Million Vorbestellungen werden zunächst jedoch nur eine Hand voll Fahrzeuge an ausgewählte Kunden übergeben, wie Tesla-Produktdesign-Direktor Javier Verdura vorab verriet. Für die Tesla-Aktie geht es daher leicht nach unten.Tesla ...

