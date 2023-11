Vom einstigen Glanz des Bayer-Konzerns ist mittlerweile nicht mehr viel übrig. Die eingekauften Risiken durch die Monsanto-Übernahme und jetzt auch noch negative News aus der Pharmasparte setzen dem Unternehmen und auch dem Aktienkurs zu.Das war heftig: Vor Kurzem wurden bei Bayer mehr als sieben Milliarden Euro an Börsenwert an nur einem Tag vernichtet. Gleich zwei negative News sorgten für einen Ausverkauf bei der Aktie. Was war passiert und wie ist die Aktie von Bayer nun zu bewerten?

Den vollständigen Artikel lesen ...