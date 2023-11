Der Leitindex SMI schliesst um 0,54 Prozent schwächer auf dem Tagestief von 10'821,06 Punkten.Zürich - Die Schweizer Aktienbörse hat am Montag schwächer geschlossen. Dabei bewegte sich der Leitindex SMI wie schon in der Vorwoche in einer engen Spanne. Vor der Handelseröffnung in den USA hätten nach dem feiertagsbedingt verlängerten Thanksgiving-Wochenende die richtungsweisenden Impulse gefehlt. Daher hätten sich Marktteilnehmer über weite Strecken zurückgehalten, hiess es am Markt.

Den vollständigen Artikel lesen ...