Die Bundesregierung strebt eine nachhaltige und zukunftsfähige Landwirtschaft in Deutschland an - eine Landwirtschaft, in der die Landwirtinnen und Landwirte von ihren Erträgen leben können, und die zugleich umwelt-, tier- und klimaverträglich ist. Deshalb sollen bis 2030 30 Prozent der landwirtschaftlichen Fläche ökologisch bewirtschaftet werden. Foto ©...

Den vollständigen Artikel lesen ...