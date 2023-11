Am 31. Oktober kündigte Marc Fesneau, der Französische Minister für Landwirtschaft und Ernährungssouveränität, die Eröffnung eines Sonderhilfesystems an, das Umsatzverluste für Kirsch- und Walnusserzeugerbetriebe kompensieren soll, die während ihrer letzten Saison am stärksten von klimatischen, gesundheitlichen und wirtschaftlichen Gefahren...

Den vollständigen Artikel lesen ...