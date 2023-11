Der Vorstand von Mercabarna hat am 21. November Pablo Vilanova zu dem neuen Generaldirektor dieses Unternehmens ernannt. Vilanova hat einen Abschluss in Wirtschaftsingenieurwesen von der Polytechnischen Universität Katalonien (UPC) und einen MBA von ESADE. Seit er 2007 dem Managementteam von Mercabarna beigetreten ist, verfügt er über umfangreiche Kenntnisse und Erfahrungen in dem...

Den vollständigen Artikel lesen ...