Die Industriegruppe Metall Zug bringt ihre Tochtergesellschaft Belimed in ein Joint Venture mit dem deutschen Haushaltmaschinen-Spezialisten Miele ein.Zug - Die Industriegruppe Metall Zug bringt ihre Tochtergesellschaft Belimed in ein Joint Venture (JV) mit dem deutschen Haushaltmaschinen-Spezialisten Miele ein. Das JV ist auf die Bereiche Infection Control und Life Science ausgerichtet. Für Metall Zug ist dies der letzte Schritt bei der Umwandlung zu einer Holding mit substantiellen Beteiligungen an Industrieunternehmen.

Den vollständigen Artikel lesen ...