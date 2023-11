smile.mobility heisst das erste Produkt, das die Schweizer Online-Versicherung Smile mit dem heutigen Markteintritt in Spanien lanciert.St. Gallen - smile.mobility heisst das erste Produkt, das die Schweizer Online-Versicherung Smile mit dem heutigen Markteintritt in Spanien lanciert. Die Haftpflichtversicherung für E-Scooter zeichnet sich durch ein 100-prozentig digitales, einfaches und schnelles Kundenerlebnis aus. In Zusammenarbeit mit Helvetia Seguros und Caser sind für 2024 weitere Produkte geplant.

Den vollständigen Artikel lesen ...