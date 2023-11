Eine ungewöhnliche Kombination aus zwei Solarthermie-Technologien soll Wärme für den Ort Wolmirstedt bei Magdeburg liefern und einen hohen Wärmeertrag auf einer begrenzten Fläche erzeugen. Anfang August begann Cupasol im Auftrag der Avacon Natur mit dem Bau der Solarthermie-Anlage, im Dezember dieses Jahres soll sie in Betrieb gehen. Eingespeist werden soll die Solarwärme in das Netz der Stadtwerke Wolmirstedt. Vakuumröhren- und Flachkollektoren arbeiten in diesem Fernwärme-System zusammen, um den ...

