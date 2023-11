Das Photovoltaik-Unternehmen hat seine Anteile komplett an Varo Energy verkauft. Seit 2019 hat Elexon an mehr als 900 Standorten insgesamt 24.000 Ladepunkte für Elektrofahrzeuge installiert.2019 gründete die SMA Solar Technology AG gemeinsam mit Aix Control und aixACCT das Joint Venture Elexon. Nun hat das Photovoltaik-Unternehmen mit Hauptsitz in Niestetal seine Anteile an dem Gemeinschaftsunternehmen an die Varo Energy Marketing AG verkauft. Die Unterzeichnung des Vertrags sei vor wenigen Tagen erfolgt, teilte SMA mit. Voraussichtlich im ersten Quartal werde er wirksam. Zum Kaufpreis hätten ...

