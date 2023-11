Die PNE AG hat mit dem Verpackungshersteller Gerresheimer einen langfristigen Stromliefervertrag abgeschlossen. Der Windstrom für das Power Purchase Agreement (PPA) wird in PNE-Windkraftanlagen in Deutschland erzeugt. Für PNE handele es sich bei der vereinbarten Windstrom-Lieferung um das dritte "längerfristige" PPA im Jahr 2023, wobei das Unternehmen keine genaueren Angaben zu Laufzeit und Konditionen macht. Gerresheimer mit Sitz in Düsseldorf stellt Verpackungen aus Glas und Kunststoff für Pharma- ...

Den vollständigen Artikel lesen ...