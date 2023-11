Ein wahres Stakkato an schlechten Nachrichten hat die Bayer-Aktie zuletzt tief in den Kurskeller befördert und an einen Ausbruch scheint momentan überhaupt nicht zu denken zu sein. Im Gegenteil, zu Beginn der neuen Woche erlebte das Papier schon wieder den nächsten Tiefschlag und erreichte die niedrigsten Kurse seit über 15 Jahren. Selbst dünne Hoffnungen auf charttechnische Stabilisierung halfen dem Aktienkurs kein Stück weiter.Anzeige:Mit einer der größten Rückschläge der jüngsten Vergangenheit war das Ende von Studien ...

Den vollständigen Artikel lesen ...