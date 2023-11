Mit einem Plus von fast vier Prozent steht die RWE-Aktie am Dienstag an der DAX-Spitze. Diese Nachrichten rund um erneuerbare Energien und die Dividendenpolitik bewegen den Wert jetzt. Ein klares Kaufsignal für Anleger? Auf seinem Kapitalmarkttag hat RWE spannende Neuigkeiten für Aktionäre vermeldet und den Wert damit an die DAX-Spitze gehoben. Das sind die überraschenden Ergebnisse: RWE mit mehr Investitionen in grüne Energie Bei RWE läuft es exzellent, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...