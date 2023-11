Nur 35 Prozent des verfügbaren Förderbudgets in diesem Jahr sind bislang abgerufen worden. Damit blieb die Markprämienförderungen weit hinter den Erwartungen zurück, wie PV Austria erklärte.Die Investitionsförderung für Photovoltaik-Anlagen in Österreich war in diesem Jahr deutlich aufgestockt worden und brach alle Rekorde. Die Nachfrage war enorm. Die verfügbaren Förderbudgets der einzelnen Runden rasend schnell vergriffen und insgesamt sollen damit Photovoltaik-Anlagen mit mehr als 2000 Megawatt zugebaut werden Dagegen gestaltet sich die neue Marktprämienförderung in der Alpenrepublik als Ladenhüter. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...