Bisher beinhaltet das Batterie-Recycling in der Regel das Schreddern der Komponenten. Dass die Rückgewinnung effizienter gehen kann, will das Karlsruher Institut für Technologie (KIT) zeigen. Um knappe Rohstoffe für die Energiewende effizient zu nutzen, arbeiten viele Forschungsinstitute und Firmen an Recycling-Verfahren für Batterien. Aktuelle Recycling-Verfahren zerkleinern dafür die Batterie-Zellen und lösen die Aktivmaterialien bis auf die Molekülebene auf, um diese später in Form von Metallsalzen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...