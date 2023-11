München, 28. November 2023 - Mit ihrem KI-Gesetz will die Europäische Union sicherstellen, dass in der EU eingesetzte KI-Systeme sicher, fair, transparent und nachvollziehbar arbeiten. Doch was bedeutet das für Unternehmen konkret, und wie können sie sich auf die neuen Spielregeln vorbereiten? ?Der Einsatz von Künstlicher Intelligenz soll in der EU künftig durch ein KI-Gesetz geregelt werden. Dieses stuft KI-Systeme in Risikokategorien ein, für die unterschiedliche Vorschriften gelten. Systeme, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...