Teilen: Michele Bullock, Gouverneurin der Reserve Bank of Australia (RBA), nahm am Dienstag an einer Podiumsdiskussion zum Thema "Inflation, Finanzstabilität und Beschäftigung" auf der hochrangigen Konferenz der Hong Kong Monetary Authority und der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich in Hongkong teil. Wichtige Zitate Die Zentralbank muss ...

Den vollständigen Artikel lesen ...