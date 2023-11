Teilen: Pan Gongsheng, Gouverneur der People's Bank of China (PBOC), sagte am Mittwoch in einer Erklärung, dass die chinesische Zentralbank "die Geldpolitik weiterhin akkommodierend halten wird". Weitere Zitate Chinas Wirtschaft gewinnt weiter an Schwung. Der Verbraucherpreisindex in China erreicht allmählich die Talsohle. Der CPI November fällt ...

