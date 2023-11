Der Energieversorger RWE (ISIN: DE0007037129) will die Dividende bis 2030 jährlich um 5 bis 10 Prozent steigern, wie der DAX-Konzern am Dienstag im Rahmen eines Kapitalmarkttages in London mitteilte. Für das Geschäftsjahr 2024 lautet das Dividendenziel 1,10 Euro je Aktie. Für das Geschäftsjahr 2023 hat RWE bereits zu Beginn des Jahres angekündigt, 1,00 Euro je Aktie zahlen zu wollen. Die ...

